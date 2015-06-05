Боевики продолжают вооруженные провокации на подступах к Счастью и Желобку

Боевики в течение дня прибегали к вооруженным провокациям на подступах к Счастью и восточнее населенного пункта Желобок.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«На Луганском направлении, на подступах к Счастью и восточнее н.п. Желобок, боевики прибегали к вооруженным провокациям, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие», - говорится в сообщении. Отмечается, что Крымское террористы дважды обстреляли из 120-мм минометов.

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«В районе Лозового, на Артемовском направлении, враг провоцировал силы АТО, используя стрелковое оружие. Работали вражеские снайперы, а также был совершен обстрел из 120-мм минометов», - сообщает пресс-центр отмечает, что днем в районе Мариуполя активность НВФ уменьшилась».

Отмечается, что в Широкино позиции сил АТО террористы обстреляли из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

«Украинские воины, в свою очередь, строго придерживаются условий Минских договоренностей, на провокации не поддаются и применяют оружие только с целью подавления вооруженной агрессии противника», - подчеркивает пресс-центр АТО.