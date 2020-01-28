Известный французский писатель побывал в зоне ООС (фото)

Бернар-Анри Леви имел возможность увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, которые противодействуют российской вооруженной агрессии.

Французский писатель и соучредитель Агентства модернизации Украины Бернар-Анри Леви побывал на донбасском КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

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«Для пограничников из состава Объединенных сил основной во время выполнения задач в КПВВ есть составляющая по безопасности - противодействие перемещению через линию разграничения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, а также - противодействие проникновению представителями незаконных вооруженных формирований на контролируемую территорию Украины», – пояснил первый заместитель начальника Восточного регионального управления ГПСУ.

Также он отметил, что пограничники работают в усиленном режиме, несмотря на провокационные действия со стороны российских террористов.

Бернар-Анри Леви имел возможность увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, которые противодействуют российской вооруженной агрессии.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в районе Петровского боевики глушили беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.