Прокурор: Россия включила в список на обмен обвиняемых в теракте в Харькове

Сторона обвинения просит суд освободить фигурантов дела из-под стражи под личное обязательство.

Российская сторона "принципиально" включила в список на обмен трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, вследствие которого погибли четверо людей.

Об этом сообщил прокурор по делу Владимир Лымарь на сегодняшнем судебном заседании в Харькове, передает "Громадське".

По словам прокурора, речь идет о Сергея Башлыкове, Владимире Дворникове и Виктора Тетюцком. В связи с этим прокурор сегодня попросил освободить их из-под стражи под личное обязательство.

При этом сторона потерпевших выступает против обмена.

"Мы категорически возражаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - подчеркнул адвокат потерпевших Олег Головков.

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Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.

"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем троим пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд Мариуполя уже освободил под личное обязательство троих боевиков для обмена, который, по данным СМИ, запланирован на 29 декабря.

22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова произошел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления.