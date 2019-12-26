Боевиков, которые захватывали УВД Мариуполя, освободили из-под стражи для обмена - СМИ

Сегодня мариупольский суд освободил их под личное обязательство.

Четырех подозреваемых в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД в мае 2014 года Жовтневый районный суд сегодня отпустил из-под стражи под личные обязательства.

Как сообщает 0629, все четверо написали заявления с просьбой о включении в список обмена на незаконно удерживаемых боевиками и РФ украинцев.

Издание уточняет, что речь идет о группе террористов под руководством экс-милиционера по кличке "Мангуст", которые при захвате здания горуправления милиции также взяли заложников. При освобождении здания погибли 13 украинских силовиков, террористы также понесли потери.

Задержанным - Дружинину, Стрельниковичу, Скрипнику и Бирюкову - инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия. На редких заседаниях суда они вели себя вызывающе, надевали георгиевские ленточки.

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Против обмена сегодня на суде выступила только одна женщина - мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца. Она обвинила суд в умышленном затягивании процесса (суд по делу банды Мангуста не собирался, как минимум, в течение 2017 и половины 2018 года).

Однако адвокат обвиняемых Виталий Омельченко бросил Татьяне Ермоленко, что среди тех, кто сидит на скамье подсудимых, убийцы ее сына нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские СМИ назвали дату возможного обмена - воскресенье, 29 декабря.