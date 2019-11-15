Сивохо предлагает избавиться от штампов "сепари-укры"

Советник СНБО Сивохо также предложил компенсировать гражданам утраченное жилье.

Советник секретаря Совета нацбезопасности Сергей Сивохо предложил избавиться от штампов «сепари-укры» и заявил, что это поможет «вернуть ментально людей».

Об этом он рассказал на Втором международном форуме по Донбассу.

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«Наша цель – это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть», – утверждает Сивохо.

Кроме того, советник СНБО также предложил вернуть пенсионерам ОРДЛО пенсии, компенсировать гражданам утраченное жилье, упростить пересечение КПВВ и изменить информационную политику.

Напомним, ранее Сергей Сивохо заявлял, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).