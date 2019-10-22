Сивохо с нардепами поехал на Донбасс посмотреть на разрушенные города (фото)

Их визит продлится пять дней.

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится пять дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Читайте такжеСивохо рассказал, чем будет заниматься в СНБОТакже на Донбассе находится советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

В Facebook он написал, что в первый день выездного заседания комитета «много встреч и важных вопросов».

Председатель комитета Дмитрий Лубинец (группа «За будущее») отметил, что депутаты побывают в пунктах пропуска, осмотрят разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, «пообщаемся с людьми, живущими в «серой» зоне». Он сообщил в Facebook, что вчера члены комитета посетили Широкино и пообщались с переселенцами прифронтового поселка.

«С того момента, как Широкино покинул последний житель, прошло уже 4,5 года, но до сих пор проблемы этих людей не решены», – отмечает он. Также Лубинец отметил, что «одним из самых болезненных вопросов для широкинцев остается невыплата компенсации за разрушенное обстрелами жилье и утраченное имущество».

Кроме того, Лубинец сообщил о посещении города Мариуполя, который «больше всего принял новых жителей», и отметил, что благодаря проекту «Жилье для новых мариупольцев» 178 человек должны получить жилье в городе. В их числе – многодетные семьи, одинокие пожилые люди, одинокие матери, лица с инвалидностью, семьи военнослужащих, педагогов, врачей и работников культуры.

Также председатель комитета отметил, что в Волновахской РГА при обсуждении проблемных вопросов состоялась дискуссия относительно земельных участков под фортификационными сооружениями и возможности компенсации владельцам земельных паев, создание центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью, предоставление субвенции на социально-экономическое развитие, проблем Волновахского ООШ №7 и реконструкции водопровода.

На КПВВ «Новотроицкое» народные депутаты ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения, а в Красногоровке – с ходом работ в школе №2, которая в 2017 году была повреждена в результате обстрела со стороны боевиков. Лубинец сообщил, что проектом восстановления школы предусмотрена реконструкция разрушенного корпуса, замена внутренних коммуникаций, обустройство внутренних помещений и благоустройство территории школы, в том числе, строительство современной спортивной площадки.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский комик и шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО.