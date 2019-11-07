Аваков: специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом

На указанном участке в Золотом было уничтожено около 30 взрывоопасных предметов.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отмечает, что сегодня специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заканчивают работать на линии разведения в Золотом Луганской области.

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Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Аваков заметил, что пиротехнические подразделения ГСЧС уже обезвредили там около 30 взрывоопасных предметов.

На указанном участке работают 24 пиротехника из Луганского, Донецкого и Хмельницкого подразделений.

"Сегодня специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом. Как только войска будут отведены в Богдановке (Петровском) - они сразу приступают к работе по разминированию и обследуют инженерные сооружения. После чего они будут разобраны", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Золотом стартовал второй этап разведения сил и средств. Речь идет о начале разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений.