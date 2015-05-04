За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 5 получили ранения

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли 2 украинских военнослужащих, 5 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 5 получили ранения. Часть этих потерь связана с инцидентом, который произошел вблизи поселка Катериновка Попаснянского района. Там украинская боевая разведывательно-дозорная машина наехала на мину. В результате двое украинских военнослужащих погибли, а еще трое получили телесные повреждения», - сказал Мотузяник.

По его информации, все раненые госпитализированы.