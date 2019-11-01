В Кремле прокомментировали идею о репарациях со стороны России за разрушение Донбасса

Песков подчеркнул, что речь идет "о внутриукраинском конфликте".

В Кремле назвали неудачной идею Украины о репарациях со стороны России за разрушение Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания боевых действий на Донбассе должна выплатить Украине репарации.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что речь идет "о внутриукраинском конфликте".

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Песков заявил, что Россия в настоящее время вместе с рядом других стран "делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы".

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли участие России в восстановлении Донбасса, он сказал: "Это зависит от того, что будет происходить, как будет (происходить) урегулирование, и так далее".

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что украинцы не будут платить за восстановление оккупированной части Донбасса. "Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно, нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", - сказал министр.