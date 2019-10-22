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В Черном море стартовали учения НАТО Fall Storm 2019

21:11, 22 октября 2019
Война
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В маневрах принимают участие 9 румынских кораблей и суда других стран / facebook.com Andrii Klymenko

Как сообщает Аrmyinform со ссылкой на генеральный штаб Военно-морских сил Румынии, в маневрах принимают участие 9 румынских кораблей и суда других стран, а также около тысячи военных моряков.

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Отмечается, что в основе сценария - элементы операции по коллективной обороне согласно 5-й статье Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил.

Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами.

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Теги: #НАТО#учения