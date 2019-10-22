Сегодня в результате обстрелов на Донбассе трое украинских бойцов ранены

Противник вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил, еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов: трижды неподалеку от Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР; вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов; возле Новоселовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов позиций ОС: неподалеку от Золотого - из стрелкового оружия; трижды возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.