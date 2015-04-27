Боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных - пресс-центр
26 апреля ситуация в зоне проведения антитеррористической операции характеризовалась значительным увеличением количества обстрелов позиций украинских военных со стороны незаконных вооруженных формирований.
Как сообщает пресс-центр АТО, с полуночи до 18 часов бандформирования провели вдоль линии разграничения 46 обстрелов, в основном, из стрелкового оружия.
"В Донецкой области возле поселка Широкино боевики 13 раз открывали огонь по опорному пункту украинских военных, в том числе, из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, танка и зенитной установки. Вблизи Песок противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и танка, а также 5 раз - из 120-мм минометов", - говорится в сообщении.
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"Также в районе Песок около пяти утра произошло непродолжительное боестолкновение, в ходе которого силы АТО отбили нападение противника", - отмечает пресс-центр.
Обстрелам из различных видов оружия также подвергались позиции сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Кирово.
В Луганской области боевики трижды обстреливали позиции украинских военных возле Крымского, дважды - у Счастья и Сокольников.
"В небе неподалеку Авдеевки и Гранитного наши подразделения зафиксировали пролеты двух беспилотников противника", - говорится в сообщении.
26 квітня ситуація у зоні проведення Антитерористичної операції характеризувалася значним збільшенням кількості обстрілі...Posted by Прес-центр АТО on 26 Апрель 2015 г.