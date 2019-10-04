"Большой шаг": в ОБСЕ отреагировали на открытие обходного моста в Станице Луганской

Действующий председатель ОБСЕ призывает сосредоточиться на восстановлении основного моста до начала зимы.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак приветствует открытие временного обходного моста в Станице Луганской.

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Об этом Лайчак сообщил в микроблоге Twitter.

"Я приветствую открытие обходного пешеходного моста в Станице Луганской. Это большой шаг в правильном направлении, и он облегчит жизнь тысячам местных жителей. Теперь надо сосредоточиться на восстановлении самого моста к тому времени, как начнется зима", - подчеркнул Лайчак.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Станице Луганской открыли временный обходной мост. Одновременно был начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста.