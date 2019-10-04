Миссия ОБСЕ обнародовала свежие данные о числе жертв среди мирного населения на Донбассе

С начала года число подтвержденных жертв среди гражданского населения составляет 115 человек: 16 погибших и 99 раненых.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что во второй половине сентября зафиксировали более 9,6 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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Об этом говорится в двухнедельном отчете миссии, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В период с 16 по 29 сентября СММ зафиксировала более 9650 нарушений режима прекращения огня. Во второй половине отчетного периода уровень насилия соответствовал показателю, который был зафиксирован до вступления в силу заявлением о подтверждении преданности прекращению огня (в период с 23 по 29 сентября среднесуточный показатель достиг значения 886 нарушений режима прекращения огня)», - говорится в сообщении.

Также миссия заявляет, что зафиксировала 45 случаев применения вооружения (исключительно артиллерии), которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями, 39 случаев неподалёку от Донецкого центрального железнодорожного вокзала и неподалёку от Первомайска.

"Миссия подтвердила информацию о том, что в течение отчетного периода ранения получили две женщины и один мужчина. Таким образом, количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения с начала года составляет 115 человек: 16 погибших и 99 раненых. В этом году миссия также зафиксировала 27 случаев смерти по естественным причинам во время ожидания на блокпостах или пересечения блокпостов вдоль линии соприкосновения, в частности, два случая, которые произошли 19 и 21 сентября», - говорится в отчете.