"ЛНР" передала Украине 54 заключенных

Начиная с декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области получено 373 осужденных гражданина Украины, Донецкой - 13, из них 105 человек освобождены.

Сегодня на подконтрольную Украине территорию были переданы еще 54 осужденных, отбывавших наказание на оккупированной части Луганской области.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

«Сегодня на мосту возле города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области», - заявила она.

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По словам Денисовой, при передаче от представителей так называемой «ЛНР» получено 54 человека. «Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве», - написала омбудсмен.

Она отметила, что сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сегодня же будет освобожден в связи с истечением срока отбывания наказания.

Денисова добавила, что Украине было передано 10 уголовных дел, по которым осужденные смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено.

Начиная с декабря 2018 года по сегодняшний день с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а из Донецкой области - 13, из них 105 человек освобождены.

«Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», - резюмировала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 24 июля состоялась передача 64 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы на временно неподконтролькой территории Луганской области.