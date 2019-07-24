Украине передали еще 64 осужденных, отбывавших наказание в ОРДЛО (фото)

Передача осужденных осуществлялась вблизи города Счастье, непосредственно на линии соприкосновения.

Сегодня состоялась передача еще 64 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной правительству территории Луганской области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, передача осужденных осуществлялась вблизи г. Счастье, непосредственно на линии соприкосновения.

Всех перемещенных лиц доставили в государственное учреждение «Старобельский следственный изолятор», где будут изучены их личные дела и определен правовой статус. Отмечается, что после проведения необходимых мероприятий осужденных направят в исправительные колонии для дальнейшего отбывания наказания.

По словам заместителя министра юстиции Дениса Чернышева, «это уже шестая успешная передача заключенных с территории так называемой «ЛНР». В целом, с декабря 2018 года перемещено 319 человек. Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - АР Крым.

Как сообщал УНИАН, по словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, с 12 декабря 2018 года до 24 мая 2019 года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В частности, всего за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены.