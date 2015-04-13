Террористы "ЛНР" все чаще воюют с "казаками" за сферы влияния - АП
14:25, 13 апреля 2015Война
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Террористы так называемой Луганской народной республики все чаще воюют с "казаками" за сферы влияния.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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По его словам, "в стане боевиков продолжаются внутренние распри".
"Отряды так называемой "ЛНР" все чаще вступают в вооруженные противостояния с пророссийскими "казаками" за перераспределение сфер влияния на временно оккупированной территории Луганской области", - отметил Мотузяник.
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