Террористы "ЛНР" все чаще воюют с "казаками" за сферы влияния - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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По его словам, "в стане боевиков продолжаются внутренние распри".

"Отряды так называемой "ЛНР" все чаще вступают в вооруженные противостояния с пророссийскими "казаками" за перераспределение сфер влияния на временно оккупированной территории Луганской области", - отметил Мотузяник.