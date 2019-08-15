Оккупанты прибегли к огневым провокациям на Донбассе

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение нынешних суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

«Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в вечерней сводке.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку от Гнутово с направления Пикуз - из станкового противотанкового гранатомета; неподалёку от Павлополя с направлений Верхнешироковского и Украинского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; в районе Пищевика с направления Украинского - из автоматического гранатомета; возле Водяного с направления Пикуз - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку от Опытного с направления Спартака - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалёку от Пивденного с направления Гагарина.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины".