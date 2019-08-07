В полиции объяснили, почему не задержали представителей "ЛНР" в Станице Луганской

Даже если бы в полицию или другой правоохранительный орган поступило такое сообщение, правоохранители были бы бессильны что-то сделать.

Заявлений о факте пребывания представителей так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольги Кобцевой в зоне отвода украинских войск возле КПВВ "Станица Луганская" в Нацполицию не поступало.

Об этом Depo.Донбасс сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Соответствующих заявлений в Национальную полицию не поступало", - сказала Погукай.

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Как в свою очередь пояснил сотрудник силовой структуры в Станице Луганской, даже если бы в полицию или другой правоохранительный орган поступило такое сообщение, правоохранители были бы бессильны что-то делать.

"Согласно условиям разведения сил и средств в Станице Луганской, находиться силовикам в той зоне, где вчера были Дейнего и Кобцева - запрещено. Полиция, прокуратура, СБУ или военные не имеют права идти туда с оружием и что-то делать. Никаких следственных действий, не говоря уже о задержании людей. Вооруженными в этой так называемой демилитаризованной зоне могут быть только миротворцы. Так что если бы кто-то и сообщил в полицию о Дейнего и Кобцевой, ничего бы не произошло. Получается так, что наши военные отошли с позиций, полиция и пограничники находятся только в КПВВ, а у разрушенного моста - "гуляйполе". И это при том, что условия разведения должны быть зеркальными. На той стороне моста как были обезьяны с автоматами, так никуда они и не делись", - говорит собеседник.

Как сообщал УНИАН, представители боевиков "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева, которые также представляют эту структуру на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения в Станице Луганской и устроили скандал с председателем Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным.