Боевики проводят перегруппировку своих сил в районе Горловки и Первомайска

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Боевики продолжают совершенствовать боеспособность формирований и проводить мероприятия по накоплению материально-технических ресурсов и повышению эффективности своей системы логистики», - пишет Тымчук.

По информации ИС, проходит интенсивное доукомплектование двух основных тактических групп российско-террористических войск, сосредоточенных в северной части зоны АТО – Горловской и Первомайско-Стахановской. В течении последних 4-х суток отмечается перемещение на эти участки 2-х «усиленных батальонов» террористов.

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«В основном в составе «батальонов» - «пехота» на автомобилях, однако вместе с тем отмечается регулярное усиление данных тактических групп боевой техникой, которая перебрасывается отдельно от живой силы и небольшими партиями», - сообщает Тымчук.

В частности, на данный момент Горловская и Первомайско-Стахановская тактические группы получили по 1-2 танковых рот, а также еще 26 единиц ББМ.