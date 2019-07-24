Боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие за прошедшие сутки - штаб ООС

В штабе ООС отметили, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

За минувшие сутки, 23 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В частности отмечается, что противник открывал огонь по нашим защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что потерь с украинской стороны не зафиксировано. Вооруженные Силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня.

"По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен", - добавили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 24 июля, войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.