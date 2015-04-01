Силы АТО успешно отбили атаку боевиков неподалеку от Золотого на Луганщине - штаб

Неподалёку от поселка Золотое Луганской области произошло боевое столкновение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

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«С 13.40 до 14.00 в Луганской области, неподалеку от поселка Золотое произошло боевое столкновение с применением противником минометов и гранатометов. После удачных действий наших бойцов враг отошел. Сегодняшний день в очередной раз засвидетельствовал, что украинские военнослужащие, не поддаваясь на провокации, демонстрируют стойкость и выдержку, ведь нашими приоритетами являются мир и стабильность на Донбассе», - говорится в сообщении.