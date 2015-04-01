Силы АТО успешно отбили атаку боевиков неподалеку от Золотого на Луганщине - штаб

20:39, 01 апреля 2015
Война
2506

В штабе АТО подчеркнули, что украинские военнослужащие, не поддаваясь на провокации, демонстрируют стойкость и выдержку.

REUTERS

Неподалёку от поселка Золотое Луганской области произошло боевое столкновение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Читайте такжеОБСЕ: Обстрел Широкино продолжается, вокруг Донецкого аэропорта не утихают взрывы

«С 13.40 до 14.00 в Луганской области, неподалеку от поселка Золотое произошло боевое столкновение с применением противником минометов и гранатометов. После удачных действий наших бойцов враг отошел. Сегодняшний день в очередной раз засвидетельствовал, что украинские военнослужащие, не поддаваясь на провокации, демонстрируют стойкость и выдержку, ведь нашими приоритетами являются мир и стабильность на Донбассе», - говорится в сообщении.

Упродовж середи, 1 квітня, ситуація вздовж лінії розмежування в зоні АТО залишається неспокійною. Окремі бандформування ...

Posted by Прес-центр АТО on 1 квітня 2015 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter