Силы АТО успешно отбили атаку боевиков неподалеку от Золотого на Луганщине - штаб
В штабе АТО подчеркнули, что украинские военнослужащие, не поддаваясь на провокации, демонстрируют стойкость и выдержку.
Неподалёку от поселка Золотое Луганской области произошло боевое столкновение.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
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«С 13.40 до 14.00 в Луганской области, неподалеку от поселка Золотое произошло боевое столкновение с применением противником минометов и гранатометов. После удачных действий наших бойцов враг отошел. Сегодняшний день в очередной раз засвидетельствовал, что украинские военнослужащие, не поддаваясь на провокации, демонстрируют стойкость и выдержку, ведь нашими приоритетами являются мир и стабильность на Донбассе», - говорится в сообщении.
Упродовж середи, 1 квітня, ситуація вздовж лінії розмежування в зоні АТО залишається неспокійною. Окремі бандформування ...Posted by Прес-центр АТО on 1 квітня 2015 р.