За вчерашний вечер боевики 13 раз обстреляли украинских военных - пресс-центр АТО
С 18.00 до полуночи 31 марта со стороны террористов зафиксировано 13 случаев нарушения режима тишины.
В основном враг использовал стрелковое оружие, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Наибольшее количество обстрелов была на Артемовском направлении. Здесь враг вел огонь из пулемета по украинским позициям вблизи Ленинского, Майорска, Троицкого. Кроме того, в 20.20 и в 20.47 поселок Троицкое боевики обстреляли из 82-миллиметровых минометов.
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В 19.05 террористы применили 120-миллиметровый миномет по опорному пункту в районе Авдеевки.
На протяжении вчерашнего дня украинские военные продолжали удерживать свои позиции вдоль линии разграничения, противодействуя хаотичным вооруженным провокациям врага, отмечает пресс-центр АТО.