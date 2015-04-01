За вчерашний вечер боевики 13 раз обстреляли украинских военных - пресс-центр АТО

В основном враг использовал стрелковое оружие, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов была на Артемовском направлении. Здесь враг вел огонь из пулемета по украинским позициям вблизи Ленинского, Майорска, Троицкого. Кроме того, в 20.20 и в 20.47 поселок Троицкое боевики обстреляли из 82-миллиметровых минометов.

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В 19.05 террористы применили 120-миллиметровый миномет по опорному пункту в районе Авдеевки.

На протяжении вчерашнего дня украинские военные продолжали удерживать свои позиции вдоль линии разграничения, противодействуя хаотичным вооруженным провокациям врага, отмечает пресс-центр АТО.