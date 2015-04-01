Боевики обстреляли из гаубиц позиции сил АТО у Артемовска - СМИ

Об обстрелах сообщили военнослужащие 80 отдельной аэромобильной бригады, передает "5 канал".

"В пресс-центре штаба АТО заявили, что не имеют информации о факте применения там гаубиц", - сказано также в сообщении.

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С одной стороны от Артемовска оккупированная Горловка, с другой - подконтрольное боевикам Дебальцево.

Самые сильные обстрелы украинские военные фиксируют ночью.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики сконцентрировали в Горловке более 50 танков.