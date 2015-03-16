Российские националисты заговорили о разделе Беларуси - Rzeczpospolita
Российские ультраправые националисты на фоне войны в Украине заговорили о несправедливости существования независимой Беларуси в современных границах. Мол, большевики "не спрашивали мнение жителей Витебска, Могилева и Гомеля, когда передавали эти города советской Беларуси".
Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на статью белорусского гражданина Кирилла Аверианова на сайте русских националистов "Спутник и Погром", сообщает ZN.ua.
Портал публикует шовинистические материалы, а также критику на современную российскую власть и СССР.
Автор статьи о разделе Беларуси пишет, что советская власть якобы "безосновательно решила создать отдельную Белорусскую республику" и в течение 1924-1926 годов передала часть "исконно русских" территорий.
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"Создание Беларуси не было ничем оправдано. Территория уже давно была русифицирована, не было там национального языка и народной культуры. Пробелорусских настроений не было среди местного пролетариата", - пишет автор.
Он добавляет, что нынешняя власть России решила отменить решение времен СССР о передаче Крыма Украине в 1954 году. Поэтому теперь на основе этого прецедента надо начать обсуждение и о разделе Беларуси.
"Если товарищ Лукашенко будет пропагандировать "ересь о независимости", то не исключено, что на востоке современной Беларуси появятся народные республики, которые отменят решение коммунистической власти о передаче русской земли Беларуси", - говорится в статье.