Российские националисты заговорили о разделе Беларуси - Rzeczpospolita

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на статью белорусского гражданина Кирилла Аверианова на сайте русских националистов "Спутник и Погром", сообщает ZN.ua.

Портал публикует шовинистические материалы, а также критику на современную российскую власть и СССР.

Автор статьи о разделе Беларуси пишет, что советская власть якобы "безосновательно решила создать отдельную Белорусскую республику" и в течение 1924-1926 годов передала часть "исконно русских" территорий.

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"Создание Беларуси не было ничем оправдано. Территория уже давно была русифицирована, не было там национального языка и народной культуры. Пробелорусских настроений не было среди местного пролетариата", - пишет автор.

Он добавляет, что нынешняя власть России решила отменить решение времен СССР о передаче Крыма Украине в 1954 году. Поэтому теперь на основе этого прецедента надо начать обсуждение и о разделе Беларуси.

"Если товарищ Лукашенко будет пропагандировать "ересь о независимости", то не исключено, что на востоке современной Беларуси появятся народные республики, которые отменят решение коммунистической власти о передаче русской земли Беларуси", - говорится в статье.