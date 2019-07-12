Появилось видео уничтожения вражеской "Гвоздики" на Донбассе

Местонахождение вражеских орудий было обнаружено с помощью беспилотного летательного аппарата.

Бойцы операции Объединенных сил ликвидировали запрещенную Минскими договоренностями самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» боевиков, которая работала по населенному пункту Водяное, недалеко от Мариуполя.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

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По результатам контрбатарейного огня по огневым средствам противника была ликвидирована одна вражеская САУ.

Сначала с помощью беспилотного летательного аппарата было обнаружено местонахождение вражеских орудий, затем нанесено огневое поражение по противнику.

«Поняв, что их обнаружили, враг начал эвакуацию с занятых артиллерийских позиций. В ходе побега одна из самоходных пушек из-за поломки остановила движение, а ее экипаж пересел на многоцелевой бронированный тягач МТЛБ. Саму САУ отбуксировал колесный эвакуационный тягач КЭТ-Л, на шасси Урал 4320, в лесополосу, где думали переждать огонь наших армейцев в ответ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.