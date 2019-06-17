Зеленский оценил возможность установления мира на Донбассе военным путем

Глава государства назвал своей главной задачей завершение войны и возвращение оккупированных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности установления мира на Донбассе военным путем и призвал сохранить санкционный режим и дипломатическое давление в отношении Российской Федерации.

Читайте такжеСоветники подготовят встречу "нормандской четверки" - Зеленский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

«Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий - это моя главная задача», - заявил он.

Также Зеленский отметил: «Я понимаю, что невозможно установить мир военным путем, он будет иметь слишком высокую цену - в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру - это дипломатическое и санкционное давление (на РФ - УНИАН), поэтому я прошу его сохранит

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО, а будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.