В Киев эвакуировали девятерых раненых на Донбассе бойцов "Азова" (фото, видео)

Сейчас состояние раненых на Донбассе бойцов удовлетворительное.

Военным самолетом Ан-72 Национальной гвардии в Киев доставили девять раненых бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов" мариупольского полка НГУ, которые находились на лечении в городе Днепре.

В столицу военных эвакуировали для дальнейшего восстановления и реабилитации, говорится в сообщении Нацгвардии.

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"Азовцы" были ранены в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела пророссийских незаконных вооруженных формирований вблизи населенного пункта Новолуганское Донецкой области. В ту ночь оборвалась жизнь двух гвардейцев, еще одиннадцать получили ранения. Из полевого госпиталя бойцов эвакуировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где стабилизировали состояние пострадавших.

Сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале МВД.

В результате обстрела бойцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести. Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки.