Украинские военные метким ударом уничтожили БМП боевиков в Донбассе (видео)

БМП противника была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Данила благодаря аэроразведке.

Украинские военнослужащие точным ударом уничтожили БМП боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео выложено на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

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Отмечается, что БМП была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Данила благодаря аэроразведке.

«На Востоке проведена очередная успешная операция по уничтожению вражеской техники, которая несла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне... Разведка, корректировка и изощренное уничтожение», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз. По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.