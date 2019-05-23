Украинские военные метким ударом уничтожили БМП боевиков в Донбассе (видео)
09:54, 23 мая 2019Война
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БМП противника была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Данила благодаря аэроразведке.
Техника противника на позиции смертельную угрозу нашим бойцам / скриншот
Украинские военнослужащие точным ударом уничтожили БМП боевиков на Донбассе.
Соответствующее видео выложено на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.
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Отмечается, что БМП была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Данила благодаря аэроразведке.
«На Востоке проведена очередная успешная операция по уничтожению вражеской техники, которая несла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне... Разведка, корректировка и изощренное уничтожение», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз. По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
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