На востоке Украины количество атак на школы выросло вчетверо - ЮНИСЕФ

В период с января по апрель 2019 года зафиксировано 12 атак на школы, тогда как за аналогичный период прошлого года - три таких случая.

В течение первых месяцев 2019 года количество атак на школы на востоке Украины возросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что увеличение атак усиливает психологические травмы у школьников, а также создает для них риски получения физических травм или смерти, сообщает Радио Свобода.

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По данным ЮНИСЕФ, в период с января по апрель 2019 года зафиксировано 12 атак на школы, тогда как за аналогичный период прошлого года - три таких случая.

«Эта тревожная статистика напоминает о насилии, которому подверглись дети и учителя в 2017 году, когда на учебные заведения было совершено более 40 атак», - говорится в сообщении.

«У школьников остаются длительные психологические и физические травмы из-за конфликта на востоке Украины. Ритм школьной жизни нарушают обстрелы, которые заставляют детей прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Во многих случаях дети слишком напуганы, чтобы учиться», - подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Отмечается, с начала конфликта в апреле 2014 года более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения были повреждены или разрушены в результате боевых действий. Из-за близости к военным объектам, базам, складам и контрольно-пропускным пунктам школьники оказываются в серьезной опасности. Кроме этого, безопасности и психологическому здоровью детей угрожают мины и взрывоопасные пережитки войны, приводящие к травмам и стрессам.

«Разрушенные классы, окна, заложенные мешками с песком, чтобы защитить детей от случайных пуль, - не место для занятий. Все стороны конфликта должны защищать школы и обеспечивать безопасность детей», - отметила Фор.

В ЮНИСЕФ призвали прекратить боевые действия и обеспечить безопасность детей.

«Организация призывает все государства, включая Украину, принять Декларацию о безопасности школ - межправительственное политическое обязательство о принятии конкретных мер по защите учащихся, педагогов и учебных заведений от умышленных и случайных атак во время вооруженного конфликта», - отметили в организации.