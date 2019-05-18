Враг на Донбассе из минометов и БМП бил по украинским позициям, трое военных ранены

Вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим тишины, все обстрелы зафиксированы на Луганщине.

На Донбассе с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, трое украинских военных получили ранения.

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Как сообщается в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Враг открывал огонь по позициям Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - вблизи Новотошковского; пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Крымского; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пгт Южное.

Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.