За год ООС на Донбассе задержали более 400 предполагаемых террористов

В течение этого времени нацгвардейцы изъяли 1,153 кг наркотиков, свыше 3 тыс. патронов и 2200 взрывчатых веществ.

За год проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы Национальной гвардии Украины задержали 1 тыс. 373 человек, из них 616 - по подозрению в совершении преступлений.

Об этом говорится в сообщении на странице Нацгвардии Украины в Facebook.

Из общего количества задержанных 418 человек подозревают в участии в составе незаконных вооруженных формирований.

Читайте также"ЛДНР" понесли сокрушительные потери на Донбассе за месяц - украинский офицер (фото)

Также за год несения службы на Донбассе гвардейцы изъяли 32 единицы оружия, 9 мин и снарядов, 3135 патронов различных калибров, 32 запалов к гранатам, 2200 взрывчатых веществ, 1,153 кг наркотических веществ, 9 транспортных средств, а также 35 украденных вещей.

Кроме того, личный состав судебных варт Нацгвардии доставил в суды более 3000 человек спецконтингента.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2018 года Антитеррористическая операция на востоке Украины была изменена на операцию Объединенных сил.

По данным командующего ООС Сергея Наєва, за год проведения операции на Донбассе Вооруженные силы Украины вернули под украинский контроль около 24 кв. км территории.