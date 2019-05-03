"ЛДНР" понесли сокрушительные потери на Донбассе за месяц - украинский офицер (фото)

130 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести в течение апреля.

В течение апреля украинские военные нанесли оккупантам значительные потери в ответ на их провокационные обстрелы.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "По итогам апреля в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" были ликвидированы около 90 оккупантов и около 130 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести", - говорится в его сообщении.

По данным офицера, небоевые потери составили 12 оккупантов, 18 получили ранения.

"Эта цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь", - подчеркнул Штефан.

Ранее командир батальона ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко заявил, что 2 мая Вооруженные Силы Украины провели успешную операцию в районе Новозвановки, продвинулись на 1 км и заняли выгодные позиции.