Боевики сегодня 11 раз обстреляли украинских военных, есть раненые

С начала суток боевики уже 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня на Донбассе в результате обстрелов ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из 120- и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» враг восемь раз обстрелял позиции защитников: дважды из 120- и 82-мм минометов – неподалёку от Авдеевки; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - возле города Марьинки; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов – неподалёку от населенного пункта Павлополь.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - возле населенного пункта Новолуганское; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новозвановка и Луганское.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 1 мая, российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.