Зеленский назвал Путина врагом

Кандидат в президенты Украины жестко высказался о главе РФ.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал главу РФ Владимира Путина врагом.

На вопрос журналиста "РБК-Украина" во время интервью, является ли для него Путин врагом, Зеленский ответил: "Конечно".

Читайте такжеЗеленский рассказал о планах относительно Донбасса

Также он отметил, что в случае избрания президентом не собирается подписывать закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР/ЛНР".

По словам кандидата в президенты Украины, у Донбасса не должно быть особого статуса: "Я считаю, что нет. Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего".

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал свой первый шаг в прекращении войны на Донбассе.