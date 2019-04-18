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Зеленский назвал Путина врагом

11:11, 18 апреля 2019
Война
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Владимир Путин / REUTERS

На вопрос журналиста "РБК-Украина" во время интервью, является ли для него Путин врагом, Зеленский ответил: "Конечно".

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Также он отметил, что в случае избрания президентом не собирается подписывать закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР/ЛНР".

По словам кандидата в президенты Украины, у Донбасса не должно быть особого статуса: "Я считаю, что нет. Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего".

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал свой первый шаг в прекращении войны на Донбассе.

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Теги: #Владимир Путин#Владимир Зеленский