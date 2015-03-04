За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один получил ранения - штаб

13:05, 04 марта 2015
Война
668 0

Спикер АТО рассказал о потерях украинской армии за сутки.

REUTERS

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВоенные заканчивают отвод вооружения калибром 100 мм - Генштаб

«За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение», - сказал Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter