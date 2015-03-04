За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один получил ранения - штаб
13:05, 04 марта 2015Война
668 0
Спикер АТО рассказал о потерях украинской армии за сутки.
REUTERS
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один получил ранение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВоенные заканчивают отвод вооружения калибром 100 мм - Генштаб
«За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение», - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter