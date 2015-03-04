За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один получил ранения - штаб

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение», - сказал Лысенко.