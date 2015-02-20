За прошлые сутки впервые не было обстрелов на Луганском направлении - штаб АТО

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, на Луганском направлении минувшие сутки были первым днем без обстрелов.

«В течение минувших суток ситуация на Луганском направлении остается сложной и непредсказуемой. Незаконные вооруженные формирования впервые с момента провозглашения прекращения огня выполнили Минские договоренности. Но, учитывая опыт предыдущих дней, доверять бандитам нельзя. Провокации с их стороны могут возобновиться в любую минуту. Поэтому подразделения Вооруженных сил Украины, которые несут службу в Луганской области, готовы к любому проявлению агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что «значительное послабление обстрелов на Луганском направлении позволяет проводить работы по восстановлению электро-, водо- и газоснабжения в населенных пунктах, которые больше всего страдали от многочисленных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований».

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля проинформировали, что Вооруженные силы Украины покинули поселок Чернухино Попаснянского района Луганской области, туда зашли боевики ЛНР.