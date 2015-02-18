Из Дебальцево в Артемовск вывезли 167 раненых бойцов - Семенченко

Об этом сообщил народный депутат, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сейчас вывезено в Артемовск из Дебальцево 167 раненых. Многих погибших не забирали. Общее количество мне неизвестно. ... Дорога жизни свободна, передаем другим подразделениям", - сказано в сообщении.

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"Теперь надо выполнить свою работу народного депутата. Саур могила, Иловайск, Аэропорт, Дебальцево.

Это не свидетельство российского преимущества, это свидетельство массового героизма народной армии и вопиющей некомпетентности, если не сказать больше, высших руководителей армии". - отметил Семенченко.

Ранее СМИ сообщали, что в морг Артемовска привезли несколько десятков тел погибших при выходе из Дебальцево.