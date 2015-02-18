СМИ: В морг Артемовска привезли несколько десятков тел погибших при выходе из Дебальцево
В морг Артемовска, по состоянию на 14:00 среды, 18 февраля, привезли несколько десятков тел погибших при выходе украинских войск из Дебальцево.
Об этом Громадському сообщил заведующий морга Руслан Федонюк.
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По его словам, информация о 40 погибших не соответствует действительности, сейчас их меньше.
Однако, тела продолжают привозить «скорыми».
Также, в Артемовск переправляют много раненых, тяжелых - вертолетами отправляют в госпиталь в Харьков.
Информацию также подтверждает журналистка Анастасия Береза.
"Девять гробов на полуденном солнце (еще четыре тела в черных мешках на асфальте возле крыльца, около 25 - внутри здания). Сквозь неплотно прикрытые крышки виднеется черная военное обувь, форма расцветки мультикам и желтый скотч на предплечье тех, кто уже никогда не вернется из Дебальцево", - пишет она в Фейсбуке.