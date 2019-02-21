Эксперты НАТО указали на уязвимые места Украины в условиях гибридной войны

Более 70 украинских госслужащих из 24 государственных ведомств участвовали в консультациях по развитию системы национальной устойчивости с Группой экспертов НАТО.

Руководитель группы экспертов консультативной поддержке Организации Североатлантического договора (НАТО) Хасит Танкей заявляет, что Украина должна улучшить межведомственную координацию на стратегически операционном уровне в условиях гибридной войны.

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Как говорится в сообщении на Правительственном портале, с 19 февраля в течение трех дней более 70 украинских госслужащих из 24 государственных ведомств участвовали в консультациях по развитию системы национальной устойчивости с Группой экспертов НАТО.

В частности, Танкей отметил, что Украина имеет значительный уровень национальной устойчивости по всем направлениям в пределах семи базовых требований НАТО, а также обладает мощными возможностями реагирования на кризисы на оперативно-тактическом уровне. Однако, по его словам, есть необходимость совершенствования координации на стратегически операционном уровне.

«В условиях гибридной войны пробелы межведомственной координации создают уязвимые места. Поэтому есть еще над чем работать», - подчеркнул Хасит Танкей.

В свою очередь, начальник Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Алексей Генчев поблагодарил группу экспертов Альянса и участников консультаций с украинской стороны за ценный вклад в развитие системы национальной устойчивости Украины.

«Убежден, что сегодняшняя оценка и рекомендации, полученные со стороны НАТО, заложат основу для системной, комплексной и, снова подчеркиваю, - общей, скоординированной работы над системой устойчивости», -подчеркнул Генчев.

Также он отметил, что в ходе консультаций был рассмотрен ряд важных вопросов, в частности, о формировании законодательного поля системы устойчивости, переходе от внутриведомственной к межведомственной работе, проведении регулярных учений для госслужащих, а также согласовании разрозненных процедур и планов. В ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, которая будет работать над реализацией этих важных задач, добавил он.

«Опыт и знания, которыми делились участники консультаций с экспертами Группы имеют огромную ценность не только в контексте сотрудничества с НАТО, но и в налаживании горизонтальных связей между ведомствами. Это та основа, на которой мы можем и должны создать эффективный, действенный механизм», - подчеркнул Генчев.

В то же время, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сказал, что нынешние консультации - очень своевременная и очень важная инициатива.

«Украина является ближайшим партнером НАТО и первой нацией, которая инициировала визит группы экспертов консультативной поддержке Альянса для развития национальной системы устойчивости. Это очень важный первый шаг и для Украины, и для стороны НАТО», - подчеркнул Винников.