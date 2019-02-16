Порошенко рассказал, сколько украинских военных погибло за время российской агрессии
На Донбассе не замороженный конфликт, а война, за время агрессии РФ погибли 2945 украинских военных.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления в рамках сессии на тему: «Безопасность в Восточной Европе» во время Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Порошенко, конфликт на Донбассе не является замороженным.
«У нас разворачивается активная война ... У нас горячая война», - сказал он.
«Вот, буквально в течение 24 часов, Украина потеряла одного бойца, потому что на наших военных напали, трое украинских солдат получили тяжелые ранения за последние сутки», - добавил президент.
По его словам, с начала агрессии РФ «Украина потеряла только военных - 2945».
«После того, как мы получили (противотанковые ракетные комплексы - УНИАН) Javelin от США, мы имеем существенное уменьшение обстрелов российскими танками. Ибо российские танкисты больше не хотят подвергать опасности - они по крайней мере на половину уменьшили активность боевых действий. Это пример эффективной помощи США», - отметил глава государства.