Селезнев: Под Дебальцево по силам АТО бьют из танков
23:57, 15 февраля 2015Война
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Под Дебальцево боевики из танков обстреливают позиции сил АТО, которые удерживает батальон "Кривбасс".
REUTERS
Эту информацию "Украинской правде" подтвердил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, к бойцам "под белым флагом приходили "казачки", которые предлагали бойцам сдаться.
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"Но у нас позиция четкая. Наши бойцы заняли позиции и стоят там, где и были. По тем, кто наступает, работает наша артиллерия. Есть наступление боевиков и есть ответная реакция", - добавил Селезнев.
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