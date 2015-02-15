Селезнев: Под Дебальцево по силам АТО бьют из танков

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, к бойцам "под белым флагом приходили "казачки", которые предлагали бойцам сдаться.

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"Но у нас позиция четкая. Наши бойцы заняли позиции и стоят там, где и были. По тем, кто наступает, работает наша артиллерия. Есть наступление боевиков и есть ответная реакция", - добавил Селезнев.