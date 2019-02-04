На территории «ЛНР» во время допросов представителями т.н. «МГБ» умерли трое гражданских лиц - разведка

Оккупационные власти усилили пропускной режим через линию разграничения с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов с т.н. «ДНР/ЛНР».

Украинская разведка заявляет о смерти 3 гражданских лиц с территории так называемой «ЛНР» в ходе допросов представителями так называемого «Министерства государственной безопасности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время пресс-брифинга о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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По его словам, российские оккупационные власти развернули активную информационную кампанию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения.

«Действия агрессора приводят к обратной реакции населения, что заключается в распространении желания уехать с временно оккупированных территорий и уклонении от прохождения службы в подразделениях оккупационных войск. В ответ российская сторона ужесточает пропускной режим с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов (лиц мужского пола) из так называемой «ДНР/ЛНР». В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда на территории так называемой «ЛНР» умерли три гражданских лица (мужчины) во время допроса представителями так называемого «МГБ», - отметил Мотузяник.