Боевики "ЛНР" придумали способ наполнить "казну"

Собеседники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске отметили, что пока не намерены менять украинские номера на своих машинах.

Во временно оккупированном Луганске боевики заставляют водителей менять украинские номера автомобилей на номера террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщили LIGA.net несколько собеседников на правах анонимности. Особенно это касается предпринимателей.

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"Денег нет, их брать, видимо, уже и негде. Многие предприятия не работают, нужно же хоть как-то им наполнять "казну", - уточнил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник добавил, что "ему рекомендовали" это сделать с 1 января 2019 года.

"Но пока я не собираюсь ничего менять. Меня вполне устраивают украинские номера. В городе много машин с украинскими номерами, есть, конечно, и российские, и ЛНР-вские. Пусть они лучше дороги расчистят не только в центре города", - подчеркнул он.

Он уточнил, что вчера несколько маршруток остановили на несколько часов работу из-за нечищеных дорог в городе.

Ранее Генеральная прокуратура Украины нашла очередные доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на территории Луганщины.