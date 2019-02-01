"Княгиня, б***ь": в сети показали новые фото жены главаря "ДНР"

Жену террориста Пушилина часто демонстрируют населению и преподносят как "первую леди".

В "ДНР", в отличие от жены ликвидированного прежнего главаря Александра Захарченко, супруга нынешнего "руководителя" Дениса Пушилина начала часто появляться в СМИ боевиков.

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О Пушилиной известно, что она родилась в 1985 году в Макеевке, откуда родом и ее муж-террорист. Сообщается, что в свое время она закончила торговый институт в Донецке, работала бухгалтером в компании "Сладкая жизнь". Именно на этом предприятии она познакомилась с будущим супругом. В браке они уже 10 лет. У них есть дочь.

Так, в СМИ террористов жена Пушилина появлялась довольно часто в последнее время: 18, 25 и 31 января. Также ресурсы боевиков показали ряд фото "первой леди" "ДНР", которые уже высмеяли в сети. На это обратили внимание "Донецкие новости".

Так, блогер "Фашик Донецкий" опубликовал ее фото и написал: "На фото - жена наполовину узбека Пушилина. Вопрос: почему у быдла тяга к дворянству? Оно ж бухгалтером работало на "Сладкой жизни". Княгиня, б***ь".

На фото жона наполовину узбека пушилина



Вопрос: почему у быдла тяга к дворянству? Оно ж бухгалтером работало на -сладкой жизни-



Княгиня,блядь pic.twitter.com/gWTxihgiKv — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) February 1, 2019

Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.