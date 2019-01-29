Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили "тишину", двух оккупантов уничтожили

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Российские оккупационные войска за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – возле города Марьинка", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических гранатометов и стрелкового оружия возле поселка Крымское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Травневе.

Кроме того, с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь возле населенного пункта Новотошковское.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 28 января двое оккупантов были уничтожены, еще один получил ранения. С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.