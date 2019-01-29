В МинВОТ прокомментировали новый мирный план по Донбассу

Замминистра подчеркнул, что общие тезисы плана считает приемлемыми.

План по Донбассу, предложенный специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартином Сайдиком, приемлем, однако оставляет слишком много вопросов.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает "112 Украина".

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"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми трудно спорить; я бы хотел сразу отметить, что я считаю такие тезисы приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам не известны, по крайней мере нашему министерству детальный план этот не поступал", - заявил он.

"Меня интересует, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований? Какие сроки, какие способы вывода иностранных войск с территории Донбасса? Что имеется в виду под процессом амнистии? И таких вопросов очень много", - подчеркнул Тука.

Напомним, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик рассказал о плане урегулирования ситуации на Донбассе с совместным участием Организации Объединенных Наций.