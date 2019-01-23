Эксперт подсчитал, во сколько обойдется Украине восстановления Донбасса

По мнению политолога Олега Соскина, в "довоенной" модели восстановить регион сегодня невозможно.

На восстановление Донбасса в его нынешнем состоянии потребуется порядка $50 млрд ежегодно.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на "Главреде".

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"Минимальные начальные вливания, которые понадобятся на Донбассе - порядка 50 миллиардов долларов. Хотя бы... И это - в год. Но кто же даст такие деньги? С одной стороны, Донбасс - это наша земля, но с другой - кто сумеет поднять эту тяжелейшую ношу, когда она к нам вернется, если вся Украина балансирует на грани выживания?" - размышляет Соскин.

Эксперт считает, что в "довоенной" модели восстановить регион сегодня невозможно.

"Шахты уничтожены, металлургический комплекс тоже почти полностью пришел в упадок, химическое производство - тоже. Люди, которые могли все это содержать, тоже ушли", - отметил Соскин.