На Донбассе вчера были уничтожены трое оккупантов – штаб ООС

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

17 января российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреливали из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Южное и из минометов калибра 82 мм., стрелкового оружия позиции украинских войск в районе населенного пункта Крымское.

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Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Пески – пять раз из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Невельское, вблизи поселка Водяное – из гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики вели огонь по украинским защитникам из гранатометов вблизи поселка Славное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Опытное.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 17 января, трое оккупантов погибло.

Сегодня враг огонь не открывал.

«Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня», – отметили в штабе.