Сотрудники компании "Вода Донбасса" получили ранения
16:07, 10 января 2019Война
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Характер ранений и другая информация уточняется, отмечают в компании.
Трое сотрудников компании «Вода Донбасса» попали под обстрел / фото gorlovka.today
Трое сотрудников компании "Вода Донбасса" во время расчистки дороги к насосной станции получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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"Сегодня в районе села Крутая Балка во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника компании", - говорится в сообщении.
Также боеприпасами был поврежден и сгорел автомобиль ЗИЛ-131.
"Характер ранений и другая информация в настоящее время уточняется", - отметили в компании.
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