Сотрудники компании "Вода Донбасса" получили ранения

Характер ранений и другая информация уточняется, отмечают в компании.

Трое сотрудников компании "Вода Донбасса" во время расчистки дороги к насосной станции получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Сегодня в районе села Крутая Балка во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника компании", - говорится в сообщении.

Также боеприпасами был поврежден и сгорел автомобиль ЗИЛ-131.

"Характер ранений и другая информация в настоящее время уточняется", - отметили в компании.