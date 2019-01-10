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Сотрудники компании "Вода Донбасса" получили ранения

16:07, 10 января 2019
Война
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Трое сотрудников компании «Вода Донбасса» попали под обстрел / фото gorlovka.today

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Сегодня в районе села Крутая Балка во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника компании", - говорится в сообщении.

Также боеприпасами был поврежден и сгорел автомобиль ЗИЛ-131.

"Характер ранений и другая информация в настоящее время уточняется", - отметили в компании.

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Теги: #обстрел#война на Донбассе